Diretor do IAPEN diz que está tranquilo em relação a permanecer no cargo

FOTO: JOSÉ/SECOM

Após o fim da rebelião nesta quinta-feira, 27, que culminou com a morte de 5 detentos no Presídio Antônio Amaro, na capital acreana, começou a especulação da possível demissão do diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), Glauber Feitoza, que ocupa o cargo desde abril do ano passado.

A reportagem do ac24horas conversou com Glauber na tarde de hoje. O gestor do IAPEN afirmou está tranquilo, que continua trabalhando normalmente e que não foi comunicado de nenhuma decisão por parte do governo. “Estou trabalhando normalmente, estamos no restabelecimento da ordem no presídio e essa é uma decisão que só cabe ao governador. Estou muito tranquilo”, afirma.

Glauber repetiu o que foi dito pelo secretário de Segurança Pública do Acre no início da tarde desta quinta em coletiva à imprensa, reafirmando ser cedo para fazer qualquer afirmação se houve facilitação para os presos chegarem ao depósito de armas da unidade prisional. “O que ocorreu foi que os presos fizeram um policial penal refém que impediu uma ação mais efetiva. Não é possível fazer nenhum tipo de argumentação neste sentido. A Polícia Civil está trabalhando nisso, fazendo as oitivas necessárias, ouvindo testemunhas e tentando recuperar imagens das câmeras que ajudem na investigação”, disse Glauber.

O futuro de Feitoza à gente do IAPEN deve ser decidido após o retorno de Gladson ao Acre, previsto para esta sexta-feira, 28.