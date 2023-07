Associação Comercial diz que pagamento da metade do 13° irá aquecer o comércio de Cruzeiro do Sul

Nesta sexta-feira, 28, o governo do Estado pagará os salários do mês de julho dos servidores públicos e a metade do 13° salário, em um total de R$ 520 milhões que serão injetados na economia do estado.

Já no dia 26 de agosto, o governo pagará o Prêmio Anual de Valorização dos Gestores de Políticas Públicas e Especialistas — PVP, para funcionários do Instituto Socioeducativo — ISE, do Instituto de Administração Penitenciária — Iapen, do Departamento Estadual de Trânsito do Acre Detran, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 4.877 servidores receberão os prêmios de valorização referentes ao ano passado, que somam mais de R$ 10 milhões.

O presidente da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, Luís Cunha, disse serem boas as expectativas com relação ao aquecimento da economia e o reflexo desse dinheiro circulando no comércio.

” O impacto é sempre positivo, quando um volume de dinheiro a mais é injetado na economia. Mesmo que uma parte se destine ao pagamento de dívidas, isso também é positivo, pois o consumidor vai recuperando seu poder de compra”, declarou ele.