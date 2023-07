Vídeo: perseguição policial acaba em grave acidente

No final da manhã desta terça-feira, 25,em Cruzeiro do Sul, Mateus Silva da Costa Sombra, de 26 anos, não atendeu a uma ordem de parada da Polícia Militar, fugiu em alta velocidade e na contramão, atropelou um homem de 54 anos na Avenida São Paulo. A PM, que estava no encalço dele, encontrou a vítima do atropelamento e Mateus no chão, ambos machucados.

A moto que Mateus conduzia era roubada e estava com a placa adulterada. “O motociclista estava em fuga da guarnição da base Rodoviária e do Giro. Na contramão, ele atropelou um pedestre”, explicou o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edvan Rogério.

A ação foi registrada por meio das câmeras de segurança de estabelecimentos vizinhos ao fato. Ambos foram socorridos pelo Serviço Móvel de Urgência — Samu e levados para o Pronto-Socorro com acompanhamento da PM.

A perícia esteve no local do acidente para realizar a coleta de provas e esclarecer os detalhes do ocorrido. O caso é investigado pela polícia civil.

VEJA O VÍDEO: