Prefeitura de Brasileia com mais de 2000 mil km de ramais avança com várias frentes de trabalho

Com a terceira maior malha viária de Ramais do Estado, a Prefeitura de Brasileia tem menos de sete meses do verão amazônico para recuperar e fazer a manutenção de mais de 2,200 KM de estrada de barro (Ramais), de acordo com a Secretaria Municipal de Obras.

São ramais que cortam assentamentos do INCRA, áreas de responsabilidade do Governo do Estado, Reserva Extrativista Chico Mendes (Que depende de autorização do ICMBio) e área do município.

Recentemente o Governo do Estado por meio do Departamento de Estrada e Rodagens do Acre (DERACRE) e Prefeitura de Brasileia, celebraram o convênio no valor de R$ 500 mil.

A Prefeitura do município também investe com recursos próprios em equipes de ramais e pontes, combustível e manutenção do maquinário para recuperação desses ramais.

Nesta semana, pelo menos quatro frentes de trabalho, estão acontecendo nos ramais, entre elas, Ramal Santa Inês, próximo do Pólo, Ramal KM 07 e Pedro da Hosana e KM 47 Ramal São Pedro.

Morador do Ramal Santa Inês próximo ao Pólo KM 04, o Senhor Tonheiro fala sobre os benefícios dos investimentos da Prefeitura de Brasileia na Comunidade.

“Estou muito feliz em receber as máquinas da Prefeitura de Brasileia aqui no nosso ramal que traz muitos benefícios pra nós. Eu, por exemplo, por causa da idade, estava com dificuldades para sair de casa e muitas vezes quando dava um sereno de chuva o carro já não entrava no ramal para vim me buscar ou deixar na cidade. Não sou eu, mas toda a comunidade aqui do ramal Santa Inês, estamos satisfeitos e agradecidos com o trabalho da Prefeitura de Brasiléia em nome da Prefeita Fernanda Hassem”, disse.

Elielton Pinheiro, morador do Ramal Neném Pedrosa próximo do Anel Viário, destaca os trabalhos realizados pela Prefeitura de Brasileia na comunidade onde mora.

“Eu, como morador dessa comunidade e desse ramal, tenho que reconhecer as melhorias feitas pelos maquinários da Prefeitura de Brasileia através da Secretaria de Obras, no nosso ramal e agora também é possível escoar a nossa produção também”, enfatizou.