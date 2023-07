Polícia decide criar Núcleos Especializados de Investigações Criminais nas regionais do interior

O decreto que isenta a aquisição de veículos novos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) adquiridas no período de 1º de agosto a 15 de setembro de 2023, foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 25. A Lei, de iniciativa do governo do estado e aprovada pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) foi comemorada pelo setor empresarial do Acre. Para o presidente da Acisa, empresário Marcello Moura, a medida possibilita que as concessionárias possam investir na realização de um Feirão de Veículos na Expoacre. “Essa medida atende uma demanda da Acisa e dos representantes das Concessionárias que estão organizando um Feirão de Veículos, com facilidades e benefícios para quem adquirir um veículo novo, durante a Expoacre”, explicou.