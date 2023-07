PF e ICMBIO realizam operação contra a extração ilegal de madeira na fronteira

Nos últimos meses, a Polícia Federal e os órgãos de fiscalização dos recursos naturais como IBAMA e ICMBIO fortalecem o combate contra a exploração ilegal de madeira.

Na última semana, a mais recente operação de repressão aos crimes de desmatamento e extração irregular de madeira, além da fiscalização de invasão em terras públicas, realizada no período de 17 a 22 de julho, foi realizado na Reserva Extrativista Arapixi, em Boca do Acre (AM), divisa com o território acreano.

A unidade de Conservação possui aproximadamente 134 mil hectares com papel fundamental na preservação do meio ambiente e no desenvolvimento sustentável da região amazônica.

Conforme informações da PF e do ICMBIO, a fiscalização contou com o emprego de avançadas geotecnologias de sensoriamento remoto e utilização de imagens de satélite de alta resolução espacial e temporal. As ferramentas possibilitam atuação precisa e eficaz dos órgãos federais na identificação de pontos de ocorrência de crimes ambientais, possibilitando melhor atuação no combate de invasores e desestruturação da infraestrutura empregada para cometimento dos crimes.