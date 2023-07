Número de mortes no trânsito deste ano em Cruzeiro do Sul já quase supera o ano passado

Este ano 9 pessoas já morreram em acidente de trânsito em Cruzeiro do Sul. Em todo o ano passado foram 10 óbitos e em 2021 foram 6 as vítimas do trânsito na segunda maior cidade do Acre.

A cada final de semana o Pelotão de Trânsito — Peltran, da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, registra números maiores de acidentes de trânsito com e sem fatalidades, bem como de motoristas dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica. Alguns flagrantes de embriaguez ao volante resultam em prisões.

O comandante do Peltran, tenente Alessandro, diz que durante a pandemia de Covid 19, houve redução de fiscalização no trânsito. Conta que ao final da pandemia aumentou muito em Cruzeiro do Sul, o número de motoristas dirigindo sem habilitação.

“Durante a pandemia os órgãos de fiscalização de trânsito ficaram meio em off. Depois houve um aumento no número de motoristas dirigindo sem habilitação e pessoas que não conhecem as regras de trânsito causam acidentes e perigo. Também é grande o número de motoristas embriagados apesar das Operações que fazemos”, relata o militar.

Ele acredita que as Campanhas de conscientização por um trânsito mais seguro, desenvolvidas pelo Detran, como o Maio Amarelo, têm efeito no trânsito. ” As crianças já cobram que os pais cumpram o que aprenderam como certo nas escolas. E no futuro eles mesmos, serão motoristas mais conscientes, tornando o trânsito mais seguro”, concluiu o tenente.