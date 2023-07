Mulher fecha ramal na Rodovia AC-90 e deixa famílias isoladas na Transacreana

Moradores do Ramal do Curica, localizado no km 10 da Rodovia Transacreana, que recentemente foi beneficiado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco, fizeram um protesto pacífico na manhã dessa segunda-feira, 23, para que local volte ramal a dar acesso à comunidade isolada sem ter como sair para a estrada principal.

A proprietária da terra por onde a pista passava fechou tudo com arame farpado. “Não temos nada contra a proprietária. A terra é dela e faz o que bem entender. O problema é antigo é há tempos a prefeitura deveria ter resolvido. Se não houver uma solução para o caso, muitas crianças perderão a aula e os proprietários de carros certamente faltarão ao trabalho”, comentou Alexandra de Souza, que comandou o movimento.

De acordo com Alexandra, há anos que os moradores do Ramal do Curica, que não têm acesso a nenhum outro ramal, passavam por dentro da área de propriedade da moradora, que com a abertura da pista, ficou com medo de perder a terra e radicalizou fechando o ramal com arame farpado na frente e fundo da propriedade, deixando mais de 100 pessoas sem saída e obviamente isoladas.

“Esperamos que o Prefeito Tião Bocalom venha resolver esse problema, o que já era para ter sido feito há anos. Puro descaso”, concluiu Alexandra.