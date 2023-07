Juíza explica as regras para o acesso e permanência de crianças e adolescentes na ExpoAcre 2023

Cerca de 45 empreendedores já se inscreveram para participar do Novenário de Nossa Senhora da Glória com a venda de alimentos, artesanato e outros itens. As inscrições dos interessados, iniciadas no dia 17 no Sebrae, prosseguem até sexta-feira, 28, em Cruzeiro do Sul. Segundo o gerente do Sebrae de Cruzeiro do Sul, Jairo Negreiros, há, disponíveis, 80 espaços. E a maior parte da procura até agora é de pessoas que querem vender alimentação. "Para o artesanato e varejista temos mais stands. Já no setor de alimentação tá quase fechando o número de espaços disponíveis", cita Jairo. No ano passado, havia 57 stands no Novenário de Nossa Senhora da Glória, que além do aspecto religioso, tem o lado social e econômico. Prêmios Os bingos e rifas são tradicionais no Novenário da...