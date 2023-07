Jair Bolsonaro 70,30%; Lula 29,70%, para onde vai o eleitor acreano?

Bolsonaro foi derrotado, Lula governa; Gladson Cameli foi reeleito; Alan Rick é senador e novos deputados federais se elegeram. Quem estava no poder há pouco mais de quatro anos, já não está mais; quem não era nada, agora é. O mundo gira e assim caminha a política. As próximas eleições são para prefeitos e vereadores novamente. A pergunta é: Para onde vai o eleitor acreano em 2024 e 2026? Há pouco mais de um ano o resultado no Acre foi Jair Bolsonaro (PL): 70,30% dos votos válidos (287.750 votos) e Lula (PT): 29,70% dos votos válidos (121.566 votos).

Porém, isto não quer dizer mais nada. Alguns políticos estão ancorados no passado como se o eleitor estivesse parado no tempo. Não está, o bolsonarismo diminui de tamanho com a derrota de Bolsonaro. As pautas de campanha foram demolidas pela realidade em que vivemos agora. Projetar o futuro político em números do passado pode ser um erro. Cada eleição é uma eleição diferente. Aliás, as pesquisas para a prefeitura de Rio Branco, por exemplo, já apontam em outra direção; uma brisa contrária ao resultado do último pleito. Uma eleição está imbricada na outra, mas nem tanto.

“Nada é permanente, exceto a mudança”. (Heráclito de Éfeso, o “obscuro”)

. O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, fez um gol de placa em apoiar e incentivar o futebol na cidade.

. O time sub vinte do município começa a se projetar em competições nacionais.

. Não seria vergonha nenhuma outras prefeituras e até mesmo o governo imitá-lo nesse aspecto.

. O quadro eleitoral que se vê no momento na disputa para a prefeitura de Rio Branco é provisório…

. Como bem diz o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) as coisas serão resolvidas em junho ou julho do ano que vem.

. Verdade!

. A saída do prefeito Tião Bocalom da prefeita pela contramão na avenida Getúlio Vargas, ao que consta, foi orientada pelo gabinete militar.

. Pegou mal, muito mal!

. Nesse assunto de ir para cima de manifestantes e não o contrário, o governador Gladson Cameli é um craque.

. Quanto mais radical o protesto, mais ele vai para o meio da roda conversar.

. É uma boa estratégia!

. Não há o que temer, os manifestantes jamais agrediriam o prefeito Bocalom fisicamente, no mais seria um bate-boca exaltado.

. Agora é conversar em dobro para evitar mais desgaste político.

. O PT pode não ser o protagonista na eleição municipal, mas tem a sua importância estratégica.

. Ora, pois!

. Sábado, 29, começa a Expoacre; serão nove dias de muita festa.

. Espera-se que seja bem mais participativa do que a de anos anteriores; a pandemia da Covid-19 fez um bom estrago.

. Domingo pela manhã tem Guilherme Leite na prova de laço!

. Sexta-feira à noite, 19h30, tem Norte Poesia!

. Francis Mary (Bruxinha), Roberta Marisa, Quilrio Farias, Recital no Café com poesia, R. Edmundo Pinto, 140 – Conj. Bela Vista, Rio Branco – AC

. ENTRADA 20 reais (Ingressos limitados)

. Informações e aquisição de ingresso com Roberta: 68 98110-5906

. Viva a Poesia Acreana!

. Sábado, às 16h30, o Clube de Leitura Prateleiras, se reúne no Casarão para dissecar o livro do colega Antonio Stélio, “Rosalina, meu amor”.

. Uma história verdadeira, um crime bárbaro, uma tragédia que aconteceu no início da década de 40, quando a prefeitura era o prédio da cadeia pública.

. Se o mundo ficar pesado/ eu vou pedir emprestado/ a palavra poesia… (Utopia)

. Corações convertidos ao amor, famílias curadas!

. Bom dia!