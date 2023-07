Bombeiros impedem que fogo em vegetação atinja residências em Xapuri

Em Xapuri, a cerca de 180 quilômetros de Rio Branco, a população já sente nos pulmões os efeitos da temporada do fogo, quando incêndios em áreas de vegetação no entorno da cidade se tornam frequentes. Nesta terça-feira, 25, foram quatro ocorrências atendidas pelo 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros.

O mais grave deles foi na região do bairro Cageacre, localizado logo na entrada da cidade. O fogo atingiu cerca de 12 hectares de vegetação seca e chegou muito perto de residências ao ponto de atingir algumas cercas. A ação rápida dos bombeiros impediu um desastre de graves proporções.

De acordo com o comando do Batalhão, as outras três ocorrências de incêndio em vegetação foram nas imediações da escola municipal Rita Maia e em um loteamento localizado no início da Estrada da Variante (Rodovia AC-380), recentemente batizada de Estrada Antônio Carlos Miranda.

No combate ao fogo, os bombeiros militares usaram mais de 7 mil litros de água. De acordo com um relato em vídeo de um dos combatentes, pelo menos duas residências localizadas em uma das áreas atingidas pelo fogo nesta terça-feira correram o risco de serem queimadas.

O Acre teve 27 focos de queimadas detectados nas últimas 48 horas pelo satélite de referência (AQUA Tarde) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os registros elevaram para 132 o número de focos no mês de julho e 180 no ano. Apesar do ligeiro aumento, o estado ainda tem 46% menos queimadas que em 2022.

VEJA O VÍDEO: