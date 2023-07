Açougueiro, eletricista e mecânico: Sine do Acre tem quase 100 vagas de emprego

De acordo com a edição 2023 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o desaparecimento de pessoas cresceu 55,9% entre 2021 e 2022 no Acre. Em 2021, 244 pessoas sumiram no Estado. No ano seguinte, foram 384 desaparecimentos. É a segunda maior taxa do País, perdendo apenas para o Amapá, onde os desaparecimentos saíram de 192 casos para 345 ocorrências no período, um crescimento de 78,4%. “O que nos chama atenção ao compararmos as taxas é que em apenas dois estados, Goiás e Minas Gerais, os registros de desaparecimento diminuíram entre 2021 e 2022, com retração de 8,8% e 1,2%, respectivamente. No restante do país, todos os estados viram seus registros aumentarem, com destaque ao Amapá, cujo crescimento foi de 78,4%. No Acre, Roraima e Bahia o crescimento também foi expressivo,...