45 empreendedores já se inscreveram para as vendas no Novenário em Cruzeiro do Sul

Cerca de 45 empreendedores já se inscreveram para participar do Novenário de Nossa Senhora da Glória com a venda de alimentos, artesanato e outros itens. As inscrições dos interessados, iniciadas no dia 17 no Sebrae, prosseguem até sexta-feira, 28, em Cruzeiro do Sul.

Segundo o gerente do Sebrae de Cruzeiro do Sul, Jairo Negreiros, há, disponíveis, 80 espaços. E a maior parte da procura até agora é de pessoas que querem vender alimentação.

“Para o artesanato e varejista temos mais stands. Já no setor de alimentação tá quase fechando o número de espaços disponíveis”, cita Jairo.

No ano passado, havia 57 stands no Novenário de Nossa Senhora da Glória, que além do aspecto religioso, tem o lado social e econômico.

Prêmios

Os bingos e rifas são tradicionais no Novenário da santa padroeira de Cruzeiro do Sul. A cada noite, os empresários e as categorias homenageadas, doam itens para serem sorteados no evento por meio de bingos e rifas.

A Diocese já tem garantidos uma moto Biz doada pelo governador Gladson Cameli e dois bois, que são doações dos deputados estaduais Luís Gonzaga, presidente da Assembleia Legislativa e Nicolau Júnior, primeiro secretário da Aleac.

Marca

Este ano a Diocese de Cruzeiro do Sul abriu mão da Marca do Novenário de Nossa Senhora da Glória e as malharias e gráficas da cidade, estão confeccionando e vendendo camisetas e outros itens do evento. Durante o Novenário haverá a comercialização de itens religiosos com a Marca do evento.

O Novenário de Nossa Senhora da Glória, que é a maior festa religiosa do Acre será realizado de 5 a 15 de agosto, sendo encerrado com a Procissão em homenagem à Santa padroeira de Cruzeiro do Sul. No ano passado o evento reuniu mais de 40 mil pessoas.