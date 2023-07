PROGRESSISTAS e PR entram na base de Lula

Um encontro hoje, em Brasília, entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira (PP), vai consolidar a entrada definitiva do PROGRESSISTA e do Republicanos na base de apoio do governo de coalizão liderado pelo PT. O União Brasil, PROGRESSISTA e Republicanos formavam o núcleo da base de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora é carta fora do baralho. O TSE o condenou a oito anos de inelegibilidade por oito anos, acusado de atentar contra o processo eleitoral e a democracia. Para a direção do PROGRESSISTA no Acre, não há problema algum. Na verdade, consideram que o PP cumprirá um papel importante na governabilidade e governança do país. “O Lula não deveria ter voltado”. (Ciro Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro e presidente nacional do PP) ....