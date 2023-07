Mulher diz que irmão foi morto de forma covarde e injusta por policial em Xapuri

A adolescente E.L. de F. de 15 anos, sofreu um mal súbito e teve uma parada cardíaca na tarde desta segunda-feira, 24, enquanto treinava na academia do SESI situada na rua Isaura Parente, no bairro Manoel Julião, em Rio Branco. Segundo informações de populares, a adolescente chegou na academia, tomou algum pré-treino, segundo amigos, um energético, e iniciou seus exercícios normalmente e acabou desmaiando. Inicialmente a ambulância básica do SAMU foi acionada, os paramédicos fizeram os primeiros atendimentos e perceberam que a adolescente estava em parada cardíaca. Foi iniciado o protocolo de massagens e pedido o apoio da ambulância do suporte avançado do SAMU. A paciente precisou ser entubada, voltou os batimentos cardíacos e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Ao dar entrada no...