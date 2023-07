Gabinete militar diz que saída de Bocalom da prefeitura ocorreu por motivos de segurança

O coronel Ezequiel Bino, Chefe do Gabinete Militar de Rio Branco, emitiu uma nota nesta segunda-feira, 24, esclarecendo a saída às pressas do prefeito Tião Bocalom (PP) da sede do executivo municipal em meio a uma manifestação dos servidores da educação que estão em greve desde a última semana.

De acordo com a nota, Bocalom resolveu antecipar seu deslocamento para uma reunião externa. Ao tomar conhecimento da manifestação, o prefeito se retirou da prefeitura por questões de segurança. “Ao ser informado que manifestantes, incitados por sindicalistas da educação, tentavam invadir o prédio da Prefeitura de Rio Branco para chegar até seu gabinete (como já ocorreu anteriormente). Primeiro cabe salientar que, por lei, cabe ao Gabinete Militar, zelar pela segurança pessoal do chefe do executivo municipal e, ao ficar claro que os manifestantes pretendiam bloquear, em via pública”, explicou.

O gabinete militar também esclareceu a manobra da equipe de Bocalom que saiu na contramão da Getúlio Vargas. “O veículo oficial que transportava o prefeito, no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Av. Getúlio Vargas, a equipe de segurança pessoal, incontinenti, decidiu conduzir o veículo para a Av. Ceará, utilizando-se de procedimentos de trânsito para evitar acidentes. Tanto que alguns manifestantes chegaram a abordar o carro do prefeito na saída do estacionamento. Este procedimento evitou eventual acidente de trânsito em desfavor dos manifestantes, e eventuais conflitos, mostrando-se extremamente necessário”, encerrou.