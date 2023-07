PERIGO: Fogo às margens BR-364 prejudica visão de motoristas no Acre

Com a intensificação do período conhecido como verão amazônica, caracterizado pela ausência de chuvas, as lamentáveis cenas de queimadas começam a fazer parte da rotina dos acreanos.

O resultado é a piora considerável do ar respirado por quem mora no Acre, o perigo de incêndios descontrolados da vegetação, morte de animais e riscos de acidentes em regiões às margens das estradas que são “incendiadas”.

Na última semana, a plataforma Qualidade do Acre, iniciativa do Ministério Público Estadual, apontou que a qualidade do ar em algumas regiões do estado já está comprometida por conta das queimadas.

Na tarde deste domingo, 23, a reportagem do ac24horas flagrou uma queimada às margens de um trecho da BR-364, sentindo Acrelândia. Além da piora na qualidade do ar, que colabora para o aumento de doenças respiratórias, principalmente de idosos e crianças, a densa fumaça que invade a pista pode provocar sérios acidentes em uma rodovia onde, infelizmente, tem sido comum o número de acidentes, muitos deles com vítimas fatais.

VÍDEO: