Festival de Praia de Assis Brasil levou cerca de 4 mil pessoas ao município no final de semana

Uma das festas mais tradicionais da regional do Alto Acre voltou a ser realizada neste último fim dr semana na cidade fronteiriça de Assis Brasil, o 17° Festival de Praia, evento que atraiu cerca de 4 mil pessoas ao município.

O evento voltou a ser realizado após uma interrupção de três anos, por conta das medidas sanitárias impostas pelas autoridades em razão da pandemia de Covid-19. Para o prefeito, Jerry Correia, a retomada foi um sucesso.

“Estamos contentes com a realização de mais um festival de praia na nossa gestão, pois superou as expectativas de público, o que aquece a economia não só do município de Assis Brasil mais da tríplice fronteira, gerando emprego e renda, o que é o mais importante. Agradecemos a parceria do Governo do Acre, que sempre vem nos ajudando, e do Sebrae, na realização do nosso evento”, disse o gestor.

O videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, esteve na festa interiorana durante o fim de semana, acompanhando os eventos realizados, e a cobertura em vídeo feita por ele vai ser publicada nos próximos dias.

Confira abaixo a galeria de fotos de Gilvan Castro: