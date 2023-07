Espaços públicos de cultura do Acre passarão a abrir nos fins de semana, anuncia FEM

Com a presença de grandes empresários e autoridades, o presidente da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (APEX-Brasil), Jorge Viana, mediou nesta segunda-feira, 24, no auditório do Hotel Diff, uma palestra onde abordou alternativas viáveis para exportação de grãos aos países da América do Sul, em especial o Peru — que faz fronteira com o Acre. Viana abriu o encontro e revelou que os números de exportações na área do agronegócio já apresenta avanços significativos na gestão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, apesar da região norte não ter grandes índices de exportação de milho, o Acre já exportou mais de U$ 3 milhões de dólares de milho ao Peru. "Estou vendo que os números já mostram um resultado animador do agronegócio que chega...