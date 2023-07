Equipes do Ifac em Cruzeiro do Sul estão na final da Olimpíada Nacional de História do Brasil

Estudantes do Instituto Federal do Acre (Ifac), campus Cruzeiro do Sul, estão na fase final da 15ª Olimpíada Nacional de História do Brasil (15ª ONHB), que acontece nos dias 26 e 27 de agosto, em Campinas (SP), organizada pela Unicamp.

No Acre, somente três equipes foram classificadas para a etapa nacional da 15ª ONHB. A última fase da Olimpíada Nacional de História do Brasil contará com a participação de 340 equipes de todos os estados brasileiros.

Conforme explica a professora Blenda Moura, orientadora dos alunos, a equipe “MPpop”, formada pelos alunos Pedro Gabriel, Sávio Monteiro e Hilário Marcolis, conquistou o 1º lugar na fase estadual e garantiu a vaga para a competição nacional. Além disso, por também terem alcançado as melhores notas nas fases locais, os jovens foram contemplados com patrocínio da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) para participarem da fase final.

A equipe “Império Acreano”, formada pelas alunas Vanessa Silva, Alessa Lima e o estudante Felipe Amaral, também se classificou entre as melhores do Acre e irá integrar o time acreano na última etapa da 15ª ONHB. Para a fase final, os alunos seguem sendo orientados pela professora Blenda Moura, que agora está trabalhando em um programa de estudos focado na ONHB.

Fases da ONHB

A ONHB conta com seis fases online, que nesta edição foram realizadas entre maio e junho. Cada etapa da olimpíada tem uma semana de duração e prevê questões de múltipla escolha e realização de tarefas.

Os conteúdos apresentados nas questões, além de focarem a História do Brasil, trazem assuntos nas áreas de geografia, literatura, arqueologia, patrimônio cultural, urbanismo, atualidades, por exemplo. Devido ao formato interdisciplinar, a ONHB oferece aos estudantes e professores a oportunidade de discutir temas que nem sempre são abordados em sala de aula ou estão presentes nos livros didáticos.

A ONHB é realizada com apoio do Departamento de História da Unicamp, do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) da Unicamp, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec) da Unicamp e da Associação Nacional de História (Anpuh). Conta também com a participação de docentes universitários, alunos de graduação, mestrandos e doutorandos.

Com informações do portal do Ifac.