Endividamento cai no Acre, mas ainda é 0,79% maior que a média nacional

A inadimplência no Acre vem caindo substancialmente em 2023, mas ainda é um drama para 44,57% da população adulta do Estado (eram 44,94% em maio). Além disso, o Acre é o 13.º com maior número de endividados e a taxa de inadimplência é 0,79% maior que a média nacional (43,78%).

Em junho, segundo a última atualização do Mapa da Inadimplência, produzido pela Serasa, 10.020 acreanos celebraram acordos para renegociação de suas dívidas contra 9.287 em maio — ou seja, mais 799 pessoas buscaram meios para sair da inadimplência. Esse número deve aumentar com o programa federal Desenrola, que visa reduzir o endividamento no País.

O Mapa da Inadimplência de junho de 2023 indica, ao nível federal, uma queda de 450 mil inadimplentes em relação ao mês anterior, contando com 71,45 milhões de brasileiros em situação de inadimplência.

As faixas etárias com as maiores fatias da população com nome restrito são de 41 a 60 anos, representando 34,8%, e 26 a 40 anos, correspondendo a 34,7% do total de inadimplentes. A faixa etária acima de 60 anos representa 18,1%.

Para auxiliar os inadimplentes, o Serasa Limpa Nome disponibiliza o serviço de ofertas de negociação de dívidas com condições especiais. No período, o total de descontos concedidos na plataforma chegou a R$ 6,23 bilhões. O valor médio de cada acordo ficou em R$ 873,60.

Existem, ainda, mais de 452 milhões de ofertas disponíveis para negociação no Serasa Limpa Nome. No total, são mais de R$637 bilhões em ofertas disponíveis.