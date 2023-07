Droga no “varejo e atacado” que iria a outros países é apreendida em Cruzeiro do Sul

Neste final de semana, em Cruzeiro do Sul, a Polícia Militar prendeu traficantes e apreendeu maconha e cocaína em pequena quantidade. O entorpecente era comercializado no varejo no próprio Município, mas durante a semana as apreensões de drogas feitas pelas forças de segurança foram no atacado e grande parte do entorpecente seria levada para outros Estados e países.

Na tarde desse domingo, 23, no Ramal 7 da BR-364, a guarnição de serviço do Pelotão Ambiental abordou um casal trafegando em uma motocicleta sem capacete. Durante a abordagem, E.C.S., de 29 anos, apresentou sinais de embriaguez e na mochila de M.D.S., de 41 anos, havia 36,8 gramas de maconha do tipo skunk e 21 trouxinhas de base de cocaína. Os dois foram presos.

No sábado, 22, a guarnição de serviço de Rádio Patrulha abordou no Bairro Cruzeirinho, A.N.S., de 22 anos, que estava em uma moto e levava 5 pacotes de maconha. Ele foi conduzido e entregue à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a substância ilícita apreendida. Segundo Polícia Militar, o homem foi preso no mês passado também por tráfico de drogas.

Na sexta-feira, 21, a PM prendeu dois homens com cerca de 50,8 gramas de maconha enrolada em papel filme.

Apreensões no varejo e no atacado

No final de semana as apreensões de drogas foram de pequenas quantidades em Cruzeiro do Sul, mas durante a semana, as forças de segurança de Cruzeiro do Sul tiraram de circulação 52 quilos de cocaína e maconha e fizeram prisões e apreensão de uma adolescente.

Uma mulher que já havia sido detida por tráfico foi novamente presa pela Polícia Civil com 13 quilos de entorpecentes. O Grupo Especial de Fronteira, o Gefron, apreendeu na BR-364 uma jovem de 17 anos que levava 10 quilos de drogas em 4 mochilas em um ônibus que havia saído de Cruzeiro do Sul para Rio Branco.

A Polícia Militar prendeu ainda J. S. P, 49 anos, com pouco mais de 21 quilos de cocaína na zona rural do Município de Mâncio Lima, um prejuízo para o mundo do crime de cerca de R$435.400,00.

Uma outra apreensão foi de 8 quilos de maconha, feita pelas forças de segurança, somando 52 quilos de entorpecentes apreendidos na região do Vale do Juruá.