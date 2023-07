Doenças respiratórias seguem crescendo entre crianças pequenas no Acre

O novo Boletim InfoGripe da Fiocruz diz que há sinal moderado de queda de novos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no cenário nacional na maioria das faixas etárias analisadas, exceto nas de crianças pequenas e adolescentes, que apresentam manutenção de um patamar elevado de novas ocorrências.

Por várias vezes o boletim cita o Acre entre os Estados com situação preocupante: “entre as crianças pequenas se mantém o predomínio de casos associados ao vírus sincicial respiratório (VSR), também já dando sinal de interrupção na tendência de alta nos estados do Norte e Nordeste, com exceção do Acre e Pará, que ainda apresentam sinal de aumento. Na Região Sul, o Rio Grande do Sul mantém-se estabilização em patamar elevado.”, diz a Fiocruz.

Assim, Em relação aos estados, o estudo aponta que sete têm sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) e de curto prazo (últimas três semanas) no agregado nacional: Acre, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná e Rondônia. No Acre e Pará, o aumento, conforme citado está concentrado nas crianças e adolescentes. Nos demais, o sinal de crescimento atual é leve e pode estar associado a mera oscilação.

“A atualização do Infogripe desta semana tem duas situações envolvendo fundamentalmente as crianças pequenas, que chamam atenção e ainda exigem maior atenção em relação a infecções respiratórias e, em particular, às internações, principalmente em decorrência do vírus sincicial. Por um lado, temos um sinal positivo que é o fato de estarmos com um número menor de estados que ainda apresentam crescimento do número de novos casos semanais. Estamos vendo esse sinal de forma clara no Acre e no Pará. Nos demais estados, entretanto, já vemos a interrupção nesse ritmo de crescimento”, observa o pesquisador da Fiocruz e coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes.