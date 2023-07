Bandeira acreana é destaque em dia de goleada do Brasil contra o Panamá na Copa

Neste final de semana, em Cruzeiro do Sul, a Polícia Militar prendeu traficantes e apreendeu maconha e cocaína em pequena quantidade. O entorpecente era comercializado no varejo no próprio Município, mas durante a semana as apreensões de drogas feitas pelas forças de segurança foram no atacado e grande parte do entorpecente seria levada para outros Estados e países. Na tarde desse domingo, 23, no Ramal 7 da BR-364, a guarnição de serviço do Pelotão Ambiental abordou um casal trafegando em uma motocicleta sem capacete. Durante a abordagem, E.C.S., de 29 anos, apresentou sinais de embriaguez e na mochila de M.D.S., de 41 anos, havia 36,8 gramas de maconha do tipo skunk e 21 trouxinhas de base de cocaína. Os dois foram presos. No sábado, 22, a guarnição de serviço de...