Adolescente colide bicicleta contra poste energia e morre no Pronto-Socorro

Um grave acidente de trânsito tirou a vida do adolescente Jardeson Souza do Nascimento, de 12 anos e deixou uma adolescente também de 12 anos, ferida, após sua bicicleta colidir contra um poste de energia elétrica na noite deste domingo, 23, na rua 26 de Junho, no Residencial Bom Sucesso, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jardeson e sua amiga trafegavam em uma bicicleta no sentido centro-bairro e ao descer a ladeira do bairro Bom Sucesso, o adolescente perdeu o controle da direção da bicicleta e colidiu fortemente contra o poste de energia elétrica. Com o impacto, Jardeson bateu a cabeça no poste de energia e desmaiou. Já adolescente de 14 anos, sofreu alguns ferimentos.

A ambulância básica e do suporte avançado do SAMU, foram acionadas, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos, encaminharam Jardeson ao Pronto-Socorro com um traumatismo crânio encefálico (TCE) de natureza grave. Ao dar entrada ao hospital, Jardeson precisou com urgência ser entubado, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Policiais Militares estiveram no local do acidente, em seguida registraram um boletim de ocorrência na delegacia, informando a morte de Jardeson.