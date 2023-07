Acre receberá quase R$ 40 milhões do governo federal para segurança pública

O Acre contará com R$ 38,44 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública, o que corresponde a 3,8% do valor total do FNSP. A previsão é de que metade desse valor seja repassada em agosto e o restante até o fim de 2023.

Por ser um estado que compõe a Amazônia Legal, o Acre está integrado no Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Amas), voltado ao enfrentamento aos crimes na região, em especial os crimes ambientais.

Adicionalmente, o Acre tem um município — a capital Rio Branco — entre os 163 listados como prioritários para projetos de Cultura no contexto do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronasci 2. O valor total do edital para o país é de R$ 30 milhões.

O Programa de Ação na Segurança (PAS) foi lançado na última sexta-feira, 21, consistindo em um amplo pacote voltado para segurança pública a ser efetivado em parceria com estados e municípios.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, detalharam as medidas em um evento no Palácio do Planalto.

