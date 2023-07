Acre avança em indicadores e é destaque na oferta de serviços públicos digitais

O Acre avançou de 30 para 80 pontos no Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais na edição 2023, levando em conta o resultado de 2021 e 2022. Segundo a metodologia da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC), o Acre fez 48,50 pontos no índice, o maior avanço entre os Estados. Apesar disso, o Estado ocupa a 21.ª posição no ranking geral do indicador.

A premiação dos melhores ocorreu nos dias 20 e 21 de julho. Em sua quarta edição, na 1.ª colocação geral do Índice ficou o Rio Grande do Sul, seguido de Goiás, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. O Estado gaúcho saiu na frente pelo terceiro ano consecutivo.

“O prêmio reconheceu também os estados que obtiveram a maior variação nominal na avaliação, em comparação com a edição anterior (2022). Nesse caso, o primeiro lugar foi para o Estado do Acre, que andou cinco posições no Ranking de Governo Digital, seguido do Rio de Janeiro, em segundo e, do Maranhão, em terceiro”, informa a Associação.

Mais detalhes, como pontuação e mais informações estão disponíveis em https://abep-tic.org.br/indice-abep-2023/.

O Índice de Oferta de Serviços Digitais foi desenvolvido pela ABEP-TIC visando medir o nível de maturidade digital dos estados e compor, por meio de indicadores, o pilar de eficiência da máquina pública, que integra a avaliação efetuada para o Ranking de Competitividade dos Estados, realizado anualmente pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Construído a partir da definição da metodologia e compilação de dados originados de pesquisas realizadas, o trabalho conta com o efetivo apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia (SGD).