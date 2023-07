Educador físico morre em acidente de trânsito em Cruzeiro do Sul

A seleção brasileira estreou com goleada na Copa do Mundo feminina, nesta segunda-feira, 24. Com três de Ary Borges e um de Bia Zaneratto, o Brasil bateu o Panamá por 4 a 0, no Coopers Stadium, em Adelaide, na Austrália, pela primeira rodada do Grupo F. Mas um destaque presente no jogo trouxe alegria para os acreanos, a bandeira do estado esteve em evidência para todo mundo, por estar afixada atrás do gol panamenho. A ideia foi executada por Jessica Ingrede, que participa da competição a convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como integrante do time de influenciadores que devem mostrar os bastidores e trajetória do evento. Antes da partida, em vídeos na sua rede social, ela informou como realizaria a façanha e se esforçou para conseguir o lugar...