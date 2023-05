Durante Mutirão, vistoria é realizada para confirmar redução no preço dos combustíveis

O Ministério Público do Estado do Acre em parceria com o governo do Estado e a prefeitura de Brasiléia, promoveu nesta quarta-feira, 24, uma oficina de qualificação, destinada aos profissionais da Saúde e da Rede de Proteção no atendimento de Crianças e Adolescentes em situação de violência.

Participaram a prefeita Fernanda Hassem, a promotora de Justiça, Dr. Pauliane Mezabarba, chefe do Núcleo de Vigilância das violências da SESACRE, Carla Diana, comandante da patrulha Maria da Penha, cabo Resende, equipes da rede municipal da Saúde, Educação e rede de proteção de crianças e adolescentes.

A chefe do Núcleo de Vigilância das violências da SESACRE, Carla Diana, responsável pela formação, explica que o objetivo da qualificação é preparar a rede para intervir por meio da identificação de crianças e adolescente vitimas de violência e encaminhá-las para rede de atenção e proteção.

Conforme a promotora de Justiça de Brasiléia, Dr.Pauliane Mesabarda, os números de violências sexuais contra crianças e adolescentes no Alto Acre, são altos. E através do projeto Prevenir e Cessar estão trabalhando para diminuir esses índices. “Estamos realizando uma oficina com a rede, relacionadas as notificações. O Minitério Público está preocupado com esses dados, a nossa luta é constante para proteger as nossas crianças e adolescentes de abuso sexuais”, disse.

Para a prefeita Fernanda Hassem, a união entre as instituições é importante para o fortalecer as ações de proteção as crianças, adolescentes e mulheres. “Estamos realizando hoje uma qualificação para as rede de proteção as crianças e adolescentes, tanto do município quanto do estado. Eu quero agradecer toda a nossa rede municipal que veio participar. Eu acredito muito que, quando as instituições se unem, podemos avançar e combater violências contra as crianças e adolescentes e mulheres, aqui no Alto Acre”, afirmou.