Ciclovia da Via Chico Mendes deve ficar pronta antes da ExpoAcre, afirma prefeitura

Duas semanas atrás, servidores e pais de crianças atendidas pelo Centro Estadual de Reabilitação Frei Paolino Baldassari, conhecido como CER III, localizado atrás do INTO Acre, que atende crianças com necessidades de reabilitação auditiva, visual e intelectual, denunciaram as péssimas condições de trafegabilidade da rua que dá acesso à instituição.

Em contato com a prefeitura de Rio Branco, o secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, prometeu uma rápida intervenção para melhorar as condições da rua, já que o acesso para as crianças atendidas pelo CER III. Passados 15 dias, nada foi feito e a situação da via é ainda pior.

Na manhã desta quinta-feira, 25, um carro caiu em vala, ficou atolado e precisou ser guinchado. “Com as últimas chuvas, o que era ruim ficou ainda pior. Isso é grave, porque são crianças com necessidades especiais. Esperamos que algo seja feito”, afirma um servidor do CER III.