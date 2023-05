Aeroporto de Cruzeiro do Sul ficará fechado 4 meses durante o dia

A pista do Aeroporto de Cruzeiro do Sul passará por obras de manutenção de junho a setembro deste ano. Durante esse período, o local ficará fechado para voos as segundas, terças, quintas e sextas-feiras, das 8h30 às 17h, e quartas-feiras, das 12h às 18h.

O voo de passageiros da Gol Linhas Aéreas é noturno, mas durante o dia o Aeroporto Marmud Cameli, é usado para pousos e decolagens de pequenos aviões, que transportam passageiros, pacientes, medicamentos e outros itens, para os municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, além de outros. E o serviço na pista coincide com a época do verão Amazônico, quando o nível de água dos rios, como o Juruá, está muito baixo, o que aumenta a demanda por voos, já que o acesso por via fluvial fica mais difícil.

Além dos transtornos para os passageiros, a interrupção dos voos também afetará os voos de pacientes do Tratamento Fora de Domicílio – TFD e o transporte aeromédico, além do transporte de dinheiro para as cidades Marechal e Porto Walter.

Atualmente além de 3 empresas particulares, aeronaves militares utilizam a pista do Aeroporto de Cruzeiro durante o dia. Com as obras, todos terão que se adequar para seguir fazendo voos.

“A gente não vai conseguir atender nem 10% dos voos nesses horários”, cita Enzio Santos, piloto de uma das empresas de Aviação que atua na região.

Ele diz que as empresas terão que fazer voos antes das 8h30 da manhã. “O prejuízo seria menor se tivesse um período das 11:30 horas as 13h. Aí à gente conseguiria atender mais um voo”, pontua.

A assessoria de comunicação da empresa responsável pelos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, não respondeu às mensagens do ac24horas para tratar do assunto.

Aeroporto é privado

Desde 29 de janeiro do ano passado, o aeroporto de Cruzeiro do Sul é administrado pela empresa Vinci Airports, por meio de um Contrato de Concessão com duração de 30 anos, assinado com a Agência Nacional de Aviação Civil – Anac.

A Vanci Airports é uma empresa francesa e uma das maiores operadoras do setor no mundo e administra aeroportos na França, Portugal, Japão e Chile.

A empresa vai poder explorar os serviços nos aeroportos arrematados, mas, ao mesmo, tempo terá que fazer investimentos de quase R$ 1,5 bilhão ao longo do período de concessão para melhorar a estrutura neles todos.

Conforme o governo federal, a concessionária deve garantir ações que permitam melhorar os padrões operacionais, abrangendo as seguintes atividades: melhoria das condições de utilização dos banheiros e fraldários; revitalização e atualização das sinalizações de informação dentro e fora do terminal de passageiros; disponibilização de internet wi-fi gratuita de alta velocidade em todo o terminal de passageiros; revisão e melhoria do sistema de iluminação das vias de acesso de veículos aos terminais, estacionamentos de veículos, revisão dos sistemas de climatização, escadas rolantes, esteiras rolantes, elevadores e esteiras para restituição de bagagens; correção de fissuras, infiltrações, manchas e desgastes na pintura de paredes, pisos e forros; revisão e melhoria das condições de infraestrutura em termos de acessibilidade em função das normas vigentes.