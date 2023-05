Mário do PT morre vítima de uma descarga elétrica em Rio Branco

Durante agenda em Brasília nesta terça-feira, 23, o governador Gladson Cameli (PP) esteve reunido com a deputada federal e presidente municipal da sigla, Socorro Neri, onde tratou de apoio para iniciativas visando o desenvolvimento econômico, social e ambiental do Acre, com foco na geração de emprego e renda para a população.

O chefe do executivo acreano afirmou sentir-se plenamente representado pela deputada, lembrando que ela está no Poder Legislativo mas também tem experiência no Executivo, quando foi prefeita de Rio Branco de 2018 a 2020, o que, entende, reforça a sua compreensão e disposição em ajudar o Estado e, em consequência, a população.“Temos grandes desafios. O primeiro, do qual não abro mão e tenho certeza de que a senhora também não, é de ajudar as pessoas”, disse o governador, ressaltando o importante papel da deputada no apoio ao governo no Congresso Nacional.

Gladson que também já foi deputado federal e senador da República, ouviu de Neri que ela está à disposição dos interesses da população. “Sempre cuidando do Acre de forma ética, correta e dedicada”, comentou.

Após o encontro com Nery, Cameli esteve com o deputado Zezinho Barbary, onde se mostrou alinhado com os interesses do Estado. O deputado aproveitou para convidar o governador para as festividades de aniversário do município de Porto Walter – onde foi prefeito -, comemorado em junho. Acerca do convite, Gladson se mostrou solícito em garantir melhorias para a população local.