Colono morre em derrubada de árvore em Cruzeiro do Sul

Neste mês de maio, cerca de quatro pessoas já morreram de gripe no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul. Foram duas crianças de Cruzeiro, uma de Feijó e um idoso de Ipixuna no Amazonas.

A secretária de Saúde de Cruzeiro do Sul, Valéria Lima, conta que as duas crianças do município, de um mês e de três anos que morreram de influenza, não foram atendidas em Unidades Básicas de Saúde. “As mães não procuraram nenhuma UBS e as crianças deram entrada direto no Hospital do Juruá em estado já avançado. A criança de três anos morreu vítima de influenza B”, conta ela conclamando a população a se vacinar.

“As unidades de saúde estão abertas até as 19 horas com vacinas da influenza e outras, disponíveis. E neste sábado vamos fazer uma grande campanha de vacinação e atualização das Carteiras em tendas montadas em vários pontos da cidade. As pessoas relaxaram com relação à Covid-19 e a gripe então chamamos toda a população para se imunizar”, destaca a secretária.

Uma criança morreu vítima do vírus sincicial, outra de influenza B, bem como o idoso. Nomes das vítimas e dias das mortes não foram divulgados nem pelo Hospital do Juruá e nem pela secretaria de Saúde.