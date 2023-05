Gladson participa de fórum de governadores para debater reforma tributária e o piso dos profissionais de enfermagem em Brasília

Nesta quarta-feira, 24, ocorre em Brasília, o governador Gladson Cameli (PP) participa da XIV Reunião do Fórum Nacional de Governadores, onde serão discutidos temas de relevância nacional, como a reforma tributária e o pagamento do piso dos profissionais de enfermagem, serão discutidos pelos gestores.

Cameli destacou que o intuito do encontro é buscar melhorias para o povo da região norte e nordeste. “Nossa primeira discussão é sobre a Reforma Tributária e o Fundo de Desenvolvimento Regional para que de fato cumpra seu papel aos estados mais necessitados, neste caso os estados da Região Norte e Nordeste”, comentou.

Segundo o governo, em meio ao encontro, está prevista uma declaração do ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverly, que fará um pronunciamento, seguido dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro também falará aos presentes. Ainda sobre esse tema, haverá exposição do governador do Piauí, Rafael Fonteles, que é o coordenador das discussões sobre reequilíbrio fiscal entre os chefes do Executivo.

Após discutir a reforma tributária, os governadores vão tratar do Estatuto Social do Fórum, com exposição do tema pelo presidente do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (Conpeg), Eduardo Cunha da Costa.