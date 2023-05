Frentista e mecânico: Sine do Acre tem mais de 60 vagas de emprego nesta quarta

Nesta terça-feira (23), o deputado estadual André da Droga Vale (Podemos) participou da entrega dos kits e equipamentos, que serão utilizados como apoio ao ensino e pesquisa pelos alunos da rede estadual de ensino do município de Acrelândia.

O parlamentar participou do ato com o secretário estadual de Educação, Aberson Carvalho. Na oportunidade, o gestor e o legislador entregaram tablets com internet, kits escolares, kits do Pré-Enem, laboratórios de Química, Física, Biologia e Matemática

Segundo o deputado André da Droga Vale, são investimentos feitos pelo governo, na qual garante que a Educação pública do Acre se torne referência em qualidade de ensino no país. “A gente na qualidade de deputado venho fazendo meu trabalho no parlamento, votando nos projetos que beneficia a Educação. Por isso, eu quero parabenizar o secretário Aberson, e o nosso diretor do núcleo de educação de Acrelândia, Ricardo Modesto, pelo belo trabalho que eles veem fazendo na Educação”, destaca o parlamentar.

Ricardo Modesto, Diretor do Núcleo de Educação de Acrelândia agradeceu o deputado André da Droga Vale por te se empenhando várias vezes em ir junto ao Secretário de Educação para que hoje os alunos pudessem está usufruindo de um trabalho tão importante para a educação do município e do estado em geral.

Já o Secretário de Educação Aberson, diz está muito feliz em poder estar fazendo essas entregas de materiais e equipando as escolas para que os alunos possam ter uma educação de mais quantidade. Ele também ressalta a importância de um governo comprometido com a qualidade da educação no estado, no qual todo empenho do governo é fazer com que as escolas alcance um IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ainda maior.

Loise Schultz, estudante do terceiro ano, se sente grata pela atenção do estado para com a carreira dos estudantes, pois modernizar a forma de aprendizagem dos alunos é muito importante para o futuro.

O ato contou ainda com a presença do vereador Sionayton, do gestor Edinei.