Mais um voo da Gol não consegue pousar em Cruzeiro do Sul por conta da neblina

Os alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Cruzeiro Costa, a única de tempo integral de Cruzeiro do Sul, realizaram um protesto nesta segunda-feira, 22, pela qualidade e falta de variedade da merenda servida. A estudante Kaila Maiana Moraes de Oliveira, de 17 anos, conta que não comem carne fresca na escola desde o último dia 9. A maioria dos itens servidos é industrializado.

“A última vez que comemos carne fresca foi no dia 9 de maio. No restante dos dias tem sido sardinha, conserva ou carne carqueja. Isso não alimenta e dá muita sede. Esses dias comemos bolacha seca porque não tinha açúcar para fazer suco na escola. Aí hoje chegou iogurte e só. E nossa revolta é porque no cardápio enviado, a alimentação é maravilhosa. Mas a realidade é outra aqui no dia a dia”, relata ela.

O ac24horas teve acesso ao cardápio do mês de maio das escolas de tempo integral do governo do Estado. Nesta segunda-feira, 22, o cardápio é composto por batata-doce cozida e café com leite no lanche da manhã. No almoço há frango desfiado com arroz, feijão, repolho refogado e há laranja para o lanche da tarde.

Mas no cardápio interno da escola, não há lanche de manhã e nem a tarde. O almoço foi com sardinha, arroz e feijão. Como a escola é de tempo integral, os 356 estudantes ficam o dia inteiro na unidade de ensino. A estudante diz que fica fraca com a alimentação servida e que isso compromete a aprendizagem de todos na Craveiro Costa. “Dá fraqueza, moleza e a gente nem tem vontade de comer. O estômago dói, a cabeça pesa e a gente fica mais lento. E aqui tem estudante que é mãe e amamenta e tem as grávidas também”, ressalta.

Kaila diz que há a possibilidade dos alunos da Escola Craveiro Costa, pararem de frequentar as aulas, em protesto pela qualidade da merenda escolar servida no local. “A direção da nossa escola não tem culpa porque é a secretaria de Educação que manda a merenda. Nós estamos vendo a possibilidade de parar de entrar nas salas de aula se não houver mudança no cardápio da escola”, conclui a aluna. Ela compara o prato mostrado nas mídias do governo com itens frescos e o que é servido na Escola Craveiro Costa. “Aqui nós nunca comemos assim um prato colorido com verduras e legumes”, pontua.

Cardápio

Conforme o cardápio do mês de maio das escolas de tempo integral do governo do Estado, há carne em 18 dias do mês, em forma de guisado, tiras, cozido com macarronada e arroz carreteiro.

A estudante Kaila Maiana afirmou que desde o dia 9 de maio, não é servida carne na Escola Craveiro Costa. Mas no cardápio oficial, do dia 9 até o final do mês de maio, consta carne 13 vezes no cardápio.

A coordenadora da regional da Educação em Cruzeiro do Sul, Ruth Bernardino, disse que a secretaria Estadual de Educação, é que deverá se pronunciar sobre o assunto. O secretário de Estado de Educação, Aberson Carvalho, não respondeu às mensagens e ligações do ac24horas para falar sobre a deficiência da merenda escolar de Cruzeiro do Sul.