Lula recoloca Marina Silva em antiga corda bamba, analisa colunista do Uol

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, participou nesta segunda-feira, 22, da abertura da 10ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, no município de Ji-Paraná, considerada a capital do agronegócio em Rondônia. Com o governador rondoniense, Marcos Rocha, Viana disse que as eleições já passaram: “Eu vim me apresentar para trabalharmos juntos. Alguém pode até achar estranho. A eleição passou, gente e só vai ter outra lá em 2026. O governador me procurou lá e não perguntou de qual partido eu era. Ele foi lá levar os problemas de Rondônia e perguntar se o governo federal, área que eu trabalho, podia colaborar e eu falei prontamente que sim”, pontuou.

Com tom diplomático, Jorge afirmou que a região norte tem que aprender com os produtores de Rondônia, já que o Estado exportou US$ 3 bilhões. “Qualquer um de nós tem que olhar para Rondônia com o olhar da admiração, de um Estado que se tiver o apoio do governo federal, que eu acho que tá precisando ter, para cuidar dessa BR, ser duplicada quanto antes para todos nós sermos atendidos. A espinha dorsal de Rondônia, do Acre e de uma parte do Mato Grosso. Isso tem que nos unir, isso tem que ser a nossa bandeira, porque o resto o nosso povo sabe fazer”, finalizou.

Como a Rondônia Rural Show tomou grandes proporções, o governador Marcos Rocha propôs ao presidente da Apex a inclusão da feira no calendário de eventos empresariais do País. A proposta foi prontamente aceita por Viana.

Na oportunidade, o governador de Rondônia e o presidente da Apex assinaram um acordo que garante qualificação das empresas locais e treina elas desde o começo até a primeira exportação (Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX).

Em discurso, Rocha lembrou da evolução da feira de negócios, anteriormente realizada no Parque de Exposições Hermínio Victorelli. De centenas de milhares de reais, a Rondônia Rural Show alcançou em 2022, no período pós-pandemia, movimentou R$ 2,6 bilhões de negócios realizados no Parque Vandeci Rack. “O que prometemos, cumprimos”, disse o governador, falando do asfalto nas principais vias do parque, toldos para amenizar o calor, banheiros com lavatórios, melhor estrutura para os expositores e uma grande variedade de alimentos servidos nas cinco praças espalhadas pelos 52 hectares da feira.