Gladson recebe apoio de ministro da Integração em Brasília

Durante reunião do governador Gladson Cameli (PP) com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, nesta segunda-feira, 22, em Brasília, o gestor cobrou melhoria da infraestrutura, como a de transportes, incluindo o acesso aéreo do Acre entre os municípios do estado e para as demais regiões do país, além de pedir apoio na redução das passagens aéreas.

Gladson destacou que a população não pode continuar pagando alto preço na passagem aérea em direção as demais regiões do país. “Não é possível que a população do Acre continue pagando preços absurdos em passagens aéreas e tendo que vir para Brasília para poder chegar no estado de Rondônia, que é nosso vizinho”, explicou.

Segundo o governo, o encontro teve por objetivo alinhar com os estados da Região Norte a elaboração participativa de diversos planos, desde o novo Plano de Desenvolvimento do Governo Federal – que inclui prioridades apresentadas pelos Estados e pelas cinco regiões do país – ao Plano Plurianual Participativo e aos planos de Desenvolvimento Regional, de Fronteira e de Proteção e Defesa Civil, além do fortalecimento de instrumentos de desenvolvimento regional como a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

Aproveitando o encontro, o chefe do executivo acreano também solicitou a união de todas as forças estaduais, assim como todos os estados do Norte do país, para o fortalecimento na defesa dos interesses regionais. “Precisamos ter as condições para atrair investimentos na região, melhorar a infraestrutura dos transportes, incluindo os serviços de ir e vir”, disse, lembrando ainda que a atração de investimentos também requer “conectividade com o mundo” e que significa “internet de qualidade”, declarou.

Cameli também indicou o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão – presente no evento – para atuar diretamente com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional com este objetivo. Brandão reforçou a fala do governador, lembrando que o desenvolvimento da Amazônia está diretamente ligado à integração rodoviária e aérea.“Chega a ser gritante que dentro do Acre não tenhamos os municípios interligados por voos aéreos e que os preços das passagens para outros locais custam entre cinco a seis mil reais ida e volta”, ressaltou.

Após os apelos de Cameli, o ministro Waldez Góes – que é ex-governador de outro estado do Norte, o Amapá – afirmou-se solidário, inclusive, por conhecer de perto a realidade da região, garantindo estar determinado a contribuir com as soluções. Ele também reforçou a importância da “participação e acompanhamento direto e constante dos governos” locais nos planos tratados no encontro, incluindo a indicação das pessoas que serão responsáveis por esse trabalho direto com o ministério. “Todos esses compromissos já estão em curso. O que pactuamos é que cada estado tenha o seu ponto focal para tratar as informações, o monitoramento em tempo real da execução dessas agendas, em contato com o ministério. Isso dará outra dinâmica e poderemos cumprir os prazos”, esclareceu.