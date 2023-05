Campanha de Multivacinação inicia neste sábado no Acre

A Campanha de Multivacinação, realizada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), visando atualizar a caderneta de vacinação da população, inicia no próximo sábado, 27, em todo o Acre.

A iniciativa busca impossibilitar o retorno e o agravamento de doenças anteriormente já erradicadas, como poliomielite, rubéola, tétano, coqueluche, entre outras.

Após um caso confirmado de poliomielite no Peru, país vizinho do Brasil, o Ministério da Saúde (MS) recomendou a antecipação da ação, normalmente realizada no mês de outubro. O dia D de mobilização será realizado em 3 de junho.

O lançamento será em frente ao Palácio Rio Branco, a partir das 10h do sábado, e contará com a presença de representantes do Ministério da Saúde. A equipe do PNI estará no local, imunizando os usuários que procurarem os serviços até as 20h.

Visando atualizar os profissionais que atuam nas áreas relacionadas com a imunização, vigilância epidemiológica, atenção primária à saúde, laboratório de saúde pública e saúde indígena, a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e o Ministério da Saúde (MS) realizam, de 18 a 26 de maio, uma série de capacitações em Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

A finalidade é preparar os técnicos para desenvolverem o processo de microplanejamento das atividades de vacinação de alta qualidade (Avaq) do programa de rotina, intensificações e campanhas. O microplanejamento é um método focado em unidades básicas de saúde para atingir as metas de vacinação, a partir da organização sistemática das atividades de imunização e com ampla participação de líderes e comunidades.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.