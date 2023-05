Bocalom é recebido na Embrapa Nacional e debate parcerias

A Unimed Rio Branco está se preparando para inaugurar serviço especializado no atendimento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Crianças e adolescentes que possuem Transtorno do Espectro Autista (TEA) são o público-alvo desse novo serviço, que começará a funcionar a partir do dia 1º de junho.

A operadora de saúde em Rio Branco recrutou profissionais de outros estados devido à exigência de qualificação necessária para os serviços que serão oferecidos. Segundo o diretor administrativo da Unimed Rio Branco, Dr. Marcus Yomura, a unidade, que receberá o nome de Instituto Unimed Terapias, será uma referência na Região Norte. Ele afirma: “Vivemos um novo momento na Unimed, uma empresa que há mais de 30 anos contribui para o crescimento econômico da cidade, gerando emprego e renda. O Instituto Unimed Terapias contará com a melhor equipe e a mais completa estrutura multidisciplinar para atender os pacientes com TEA.”

Ao todo, a Unimed Rio Branco contratou mais de 40 profissionais para atuarem no novo serviço, que oferecerá diversas especialidades em um único espaço, como nutrição, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e neuropediatria.

Tayná Almeida é terapeuta ocupacional habilitada em integração sensorial, vinda da cidade de Caxias do Sul (RS). Ela comenta sobre a experiência de vir ao Acre para integrar o time da Unimed Rio Branco: “O processo seletivo chegou a ser divulgado nos grupos da minha cidade. Me interessei pela proposta do projeto e, após as entrevistas online, aceitei e estou entusiasmada para começarmos os trabalhos. Já sou terapeuta há três anos, me formei e trabalhei em Caxias, e ainda não tinha visto uma estrutura tão completa como essa. É uma realização!”, disse a terapeuta.

O diretor de mercado da Unimed Rio Branco, Dr. Fernando Ribeiro, comenta que o investimento feito pela Unimed Rio Branco ultrapassou 1,5 milhão de reais e foram adquiridos os equipamentos de integração sensorial mais moderno para a unidade. “Adquirimos equipamentos de uma empresa especializada em integração sensorial, com instalação feita por profissionais habilitados vindos de São Paulo. O investimento tem um único objetivo: proporcionar o melhor atendimento aos nossos beneficiários”, enfatiza o diretor.

Além da integração dos atendimentos em um único local, o que facilita e agiliza o tratamento, a principal característica é a oferta de um projeto terapêutico individual e exclusivo, com a integração da equipe multidisciplinar, que poderá promover a evolução do paciente de forma conjunta.

Num primeiro momento, o Instituto Unimed Terapias fará a transição dos pacientes que frequentavam o Centro de Especialidades Unimed (CEU), unidade que continuará atendendo o público adulto. Após o contato, familiares e responsáveis pelos pacientes com TEA serão convidados para um momento de acolhimento, visando entender como funcionará a transição.

Mais sobre o Autismo

O Autismo é um transtorno complexo que afeta o desenvolvimento social e cognitivo. Ele é composto basicamente por três manifestações principais: déficits qualitativos na interação social e na comunicação, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, e também por um repertório restrito de interesses e atividades.

Uma pessoa autista, em geral, tem uma vida limitada, cuja qualidade pode ser melhorada com o tratamento medicamentoso, que visa reduzir os sintomas mais intensos, e o tratamento não medicamentoso, por meio de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar feita por médicos, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. O prognóstico do autismo é variável e depende da gravidade do quadro, ou seja, do grau de comprometimento cognitivo da criança, bem como da participação dos familiares e da precocidade do tratamento. Os programas de intervenção precoce podem fazer uma diferença importante e produzir ganhos significativos e duradouros.

Unidade: Instituto Unimed Terapias

Endereço: Rua Dom Bosco, 619 – Bosque

Horário de funcionamento: 07h00 às 19h00

Médico Responsável: Dr. Renato Moreira Fonseca – CRM 868 RQE 239