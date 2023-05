Três presos fogem do presídio de Tarauacá

Apesar da Petrobras ter anunciado na última terça-feira, 16, a redução de R$ 0,40, com queda de 12,6%,no preço da gasolina comum, em Cruzeiro do Sul, a diminuição no valor não acompanhou a data nem o percentual, indicados pela empresa.

Os postos de combustíveis de Cruzeiro do Sul baixaram o valor do preço do litro da gasolina comum, neste final de semana, em 27 centavos, passando de R$ 6,99 para R$ 6,72. Em alguns, para R$ 6,70.

Segundo balanço semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, a situação se repete pelo Brasil e o desconto não chegou na bomba para os consumidores.

O autônomo Júlio Vasques diz que nem ficou surpreso com o fato do desconto anunciado não se concretizar. “Em Cruzeiro do Sul as normas e regras, não valem e quando chegam, são atrasadas e pela metade. Na verdade, a gente nem sente no bolso essa diferença”, alega ele.