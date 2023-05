Técnicos do TCE inspecionam obra de reforma do Arena da Floresta

Uma equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) esteve, na manhã desta segunda-feira, 22, no Estádio Arena da Floresta para inspecionar o início da obra de reforma do local que está interditado desde o janeiro deste ano.

As obras iniciaram 35 dias depois de uma reunião, realizada na Corte de Contas, juntamente com o Ministério Público Estadual (MP-AC) e Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), no dia 17 de abril, quando ficou pactuado que a Secretaria retomaria as obras do local para que o estádio volte a funcionar em um período de 60 dias.

Conforme averiguado pela equipe do TCE, no local foi iniciado o trabalho de roçagem do gramado e reforma dos banheiros.

De acordo com o governo, além do gramado, e vestiário, também devem ser feitas intervenções no campo de aquecimento, além de adequações na acessibilidade, troca da iluminação, bem como em seus protocolos de incêndio.

Esta é uma atuação importante do TCE no tocante à gestão pública, no intuito de garantir a efetividade da aplicação dos recursos públicos. Sendo esta a primeira visita ao local, uma vez que os técnicos vão acompanhar todo o andamento da obra para garantir que o estádio opere com sua correta destinação e função social.