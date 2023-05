Parceira entre FIEAC e Complexo Penitenciário oportuniza capacitação e trabalho a reeducandas

Uma parceria entre Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e Complexo Penitenciário de Cruzeiro do Sul oportunizou que reenducandas do presídio Manoel Neri concluíssem um curso de costura industrial ofertado pelo SENAI/AC. Por meio do programa, denominado “Todas Elas”, as reeducandas também irão produzir fardamento para malharias locais.

De acordo com a coordenadora institucional da FIEAC no Vale do Juruá, Janaina Terças, as reeducandas serão remuneradas com repasse de parte do valor do trabalho para suas famílias e, a outra metade, para melhoria na estrutura da unidade em que costuram, além de terem remição de suas penas, já que a cada dia 3 dias de trabalho, haverá um dia de remição.

“O SENAI viabilizou o curso de 60 horas para as reeducandas e hoje foi assinado um termo de cooperação com as malharias locais, que irão aproveitar a mão de obra para que essas mulheres possam fazer a remição de suas penas. Serão confeccionadas, no total, 1,5 mil peças”, destaca a empresária.

Janaina Terças salienta que a gestão do presidente da FIEAC, José Adriano, não tem como foco somente a melhoria do ambiente de negócios para as indústrias, mas atua fortemente também na área social.

“Somos gratos a todos por essas parcerias e agradecemos também a coordenadora da Unidade Integrada da FIEAC no Juruá, Perla Borges. Vale destacar que o presidente José Adriano e a secretária da Mulher, Márdhia El Shawwa, firmaram um Termo de Cooperação que contará com a doação de cinco mil camisas para serem customizadas por essas reeducandas, garantindo que, após a demanda do fardamento escolar, não falte trabalho, bem como oportunidade de se aperfeiçoarem mais na nova profissão. Após a customização, as camisas retornarão à Secretaria da Mulher para serem utilizadas nas ações desenvolvidas pela pasta”, enfatiza a coordenadora.

Assessoria FIEAC