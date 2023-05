Pais denunciam que Colégio de Aplicação da UFAC não oferece merenda para os estudantes

Pais de estudantes do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre (UFAC) estão denunciando a falta da oferta de merenda pela instituição.

Conforme os pais, desde que as aulas iniciaram, no mês de abril, o colégio não oferece merenda aos alunos.

“É um absurdo, as crianças não têm merenda e muitos pais não têm condições de pagar. A alimentação é um direito dos nossos filhos”, reclama um pai, que prefere não ser identificado.

A direção da Colégio de Aplicação enviou uma nota de esclarecimento aos pais de alunos confirmando a falta de merenda.

Conforme a nota, a instituição usa as atas do Restaurante Universitário (RU) para a aquisição dos insumos para a merenda. Ocorre que uma empresa, responsável deveria entregar arroz, feijão, açúcar, óleo, farinha, polpa de tomate, não cumpre com o contrato.

A nota explica que após várias de semanas de contato com a empresa, o caso foi repassado à Administração Superior (reitoria e pró-reitorias). Outra informação repassada aos pais pelo diretor do Colégio de Aplicação de que o RU da UFAC também não iria funcionar pelo mesmo motivo, foi desmentida pela instituição. “Entramos em contato com a Administração Superior (reitoria e pró-reitorias), que deixou claro não ser verdade o que a empresa disse, pois, na verdade, segunda-feira (22/05) começam as aulas na UFAC e a mesma empresa ainda não entregou os insumos para o R.U., o que os deixa angustiados assim como nós, uma vez que as aulas irão começar sem poder ofertar almoço e janta”, declarou.

A UFAC, por meio de sua assessoria de comunicação, negou e disse que não haverá suspensão de do RU e que a situação está normal.

O diretor afirmou em outra parte da nota que continua buscando contato com a empresa. “Assim, continuamos até hoje buscando contato com a empresa e até já solicitamos o cancelamento do contrato com a referida empresa, mas os entraves burocráticos são grandes, uma vez que a empresa passou por um processo licitatório e venceu o certame”, afirma Carlos Pontes.

Com o prédio, localizado no centro de Rio Branco, interditado, as aulas da unidade de ensino acontecem no prédio da Fameta.