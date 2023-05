Homem que se preparava para assaltar é preso com pistola

O jovem Cosmo Azevedo de Oliveira , 17 anos, assassinado a facadas neste domingo, 21,em um barco no Rio Liberdade, era foragido do Centro Socioeducativo de Cruzeiro do Sul.

No último dia 21 de abril, Cosmo e outros dois menores que cumpriam medidas socioeducativas no Centro Socioeducativo do Juruá, em Cruzeiro do Sul, fugiram do local. A saída teria sido pela porta da frente da instituição, que fica localizada no Bairro Manoel Terças, próximo à Maternidade da cidade.

Neste domingo, 21, Cosmo, que era conhecido por Chinês foi morto a golpes de faca, por um homem identificado por Zemir, na comunidade Santa Rita, região do Rio Liberdade, na Br 364,zona rural de Cruzeiro do Sul.

Zemir, é barqueiro na comunidade e transporta estudantes para a escola, no mesmo barco em que matou o jovem Cosmo.

Segundo testemunhas, após uma partida de futebol Zemir, que teria ingerido bebida alcoólica, convidou Cosmo para seguir viagem com ele na embarcação. “Ele influenciou o Chinês a ir com ele, dizendo ter que resolver algumas coisas, e saíram em um barco que o Zemir carrega os alunos. Chegaram em um porto e ficaram conversando. De repente, sem ninguém entender o motivo Zemir desferiu os golpes de faca no Chinês”, contou a testemunha, que não quer se identificar.

A vítima foi colocada em uma embarcação e levada pelos moradores até a margem do Rio Liberdade, mas ele morreu no caminho, o corpo foi entregue aos familiares e em seguida levado ao Instituto Médico Legal – IML.

A Polícia Militar esteve no local, mas o criminoso não foi preso.