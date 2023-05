Governo e prefeitura montam comissão conjunta para inventário do Programa Ruas do Povo

O Programa Ruas do Povo é considerado um dos principais fracassos da última gestão do PT no Acre, sob a administração do ex-governador Sebastião Viana. Com a promessa de pavimentar as ruas de todos os municípios do Acre, o resultado até hoje é questionado pela qualidade da obra, inclusive, vários contratos da época estão judicializados.

Para tentar resolver o problema, já que por conta das ações, as atuais administrações do governo estadual e da prefeitura de Rio Branco, afirmam que não podem realizar manutenção nas vias que estão em processo judicial, Gladson Cameli e Tião Bocalom anunciaram a formação de uma de Comissão Interinstitucional entre órgãos e entidades, visando a apresentar inventário sobre a situação das vias públicas urbanas do Município de Rio Branco que possuem ação judicial em andamento sobre a execução de contratos decorrentes do Programa Ruas do Povo

A Comissão foi oficializada pelo Diário Oficial desta segunda-feira, 22, e será formada por representantes do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre – SANEACRE; Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN; Fundação de Tecnologia do Estado do Acre – FUNTAC; Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP; Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC; Procuradoria-Geral do Estado – PGE; Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB; Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN; Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA; Secretaria Municipal da Casa Civil e Procuradoria-Geral do Município de Rio Branco – PGM.

O decreto estabelece ainda que a comissão poderá convidar agentes públicos, especialistas e pesquisadores de instituições públicas e privadas e representantes de associações para participar de suas reuniões, sem direito a voto.