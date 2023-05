Eduardo defende servidores da Saúde em audiência do Orçamento

O deputado Eduardo Ribeiro (PSD) externou mais uma vez o seu apoio aos servidores da Saúde por melhorias salariais e condições de trabalho. Nesta segunda-feira, 22, o parlamentar integrou audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) para discutir novos investimentos na pasta, dentro do Orçamento Geral do Estado para 2024, além da incorporação dos servidores do Instituto de Gestão em Saúde do Estado do Acre (Igesac).

Orçado em R$ 9,9 bilhões, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 foi enviado para a Aleac no último dia 16 deste mês. A LDO teve um aumento de R$ 1,6 bilhão em relação a 2023: R$ 8,3 bilhões.

No bojo do Orçamento, a ideia é que os recursos para a Saúde sejam suficientes para valorizar a carreira dos servidores com um plano de cargos, carreiras e remuneração que contemple eficientemente todas as funções, além de sanear outros gargalos.

“O nosso objetivo aqui na Assembleia é construir as condições necessárias para que vocês se sintam cada vez mais satisfeitos nas suas funções de salvar vidas. E tudo isso passa por valorização profissional. Por isso, saibam que estarei com vocês no que for preciso para contemplarmos as condições necessárias para a tão sonhada valorização profissional”, destacou Eduardo Ribeiro.

O parlamentar citou o compromisso que fez com a sua mãe, Dilza Ribeiro, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre e atualmente secretária-geral do Conselho Federal de Medicina, que era o de defender todos os profissionais de Saúde, se eleito.

“E aqui estamos, com os nossos colegas que compõem essa frente parlamentar em favor da Saúde pública, para reafirmar que estaremos juntos”, completou Ribeiro.

Recentemente, o deputado pessedista votou a favor da retirada de artigo que impedia a progressão salarial aos servidores da Saúde que ganham até um salário mínimo, distorção que vinha atingindo funcionários de várias pastas do governo. Além disso, foi favorável também ao reajuste do plantão dos técnicos de enfermagem.

Na audiência pública desta segunda-feira, servidores, representantes sindicais e dos conselhos de enfermagem e de medicina foram ouvidos sobre as suas reivindicações, numa espécie de prévias para a inclusão dessas demandas no Orçamento de 2024.

Participaram também da audiência, os deputados Adailton Cruz (PSB) presidente, Pablo Bregense (PSD), Edvaldo Magalhães (Fé Brasil) e Michelle Melo (PDT). O presidente do Igesac, Marcelo Chaves, o secretário de Estado de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, e o diretor-presidente da Fundação Hospitalar do Estado do Acre, João Paulo Silva, também estiveram presentes.