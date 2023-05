São Francisco e Humaitá entram em campo neste domingo pela terceira rodada da Série D

A Caixa Econômica Federal informou recentemente aos órgãos da União que devido à indisponibilidade na operação TED do Banco Central do Brasil, houve devolução de 45.335 parcelas do seguro-desemprego previstas para pagamento via TED que estavam programadas para o dia 16/5/2023, terça-feira passada.

O Ministério do Trabalho adotou medidas e diz que o pagamento será efetuado no próximo lote, programado para terça-feira, 23 de maio, não sendo necessário o beneficiário realizar qualquer tipo de solicitação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

As informações do pagamento estarão disponíveis para consulta dos trabalhadores na Carteira de Trabalho Digital, a partir das 12h de hoje, 20 de maio.

“Ressaltamos que apenas as parcelas via TED foram devolvidas e serão reemitidas para pagamento no dia 23 de maio. O restante foi pago normalmente. O Ministério do Trabalho e Emprego lamenta o ocorrido e reitera que atua no sentido de assegurar os benefícios a que os trabalhadores e trabalhadoras têm direito”, disse o MTE, em nota.