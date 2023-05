Jaú de quase 60 quilos é fisgado por pescador em Sena Madureira

Na madrugada deste sábado, 20, o filho do deputado estadual Chico Viga (Podemos), de identidade não revelada, acabou se envolvendo em uma confusão generalizada com um amigo nas dependências da casa noturna Tardezinha, localizada na Estrada Dias Martins, na capital.

Segundo a assessoria do Tardezinha, a confusão não ocorreu com o deputado Chico Viga, mas sim, com seu filho e outra pessoa não identificada – que ao iniciarem um tumulto, acabaram retirados do estabelecimento.

A assessoria esclareceu que do lado de fora da casa noturna, o filho do parlamentar, juntamente com um amigo, iniciaram uma discussão com os seguranças, nesse momento, Viga tentou intervir na tentativa de defender o filho. “Lá na porta que foi o alvoroço, quem mais causou barulho foi o filho do Chico que foi para cima do segurança, e mais uma pessoa que eu não sei o nome, na verdade, muito alterado e foram para cima do segurança. O pai dele [Chico] que estava no meio tentou intervir na situação”, explicou.

A reportagem entrou em contato com o deputado Chico Viga, para falar sobre o assunto, entretanto, não atendeu às ligações e nem respondeu às mensagens via aplicativo WhatsApp.

VEJA O VÍDEO: