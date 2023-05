Instituto Delta: Marcus tem 59%, Bocalom 11%, Minoru 8% e Jarude 6%

Faltando pouco mais de 1 ano e cinco meses para as eleições de 2024, o Instituto Delta Agência de Pesquisa divulgou neste domingo, 21, os números das intenções de votos para a disputa eleitoral pela prefeitura de Rio Branco. Na votação estimulada, onde os nomes dos candidatos são expostos ao eleitor, Marcus apare na frente com 59,50%, seguido por Bocalom com 11,17%. Minoru marcou 8%, Jarude tem 6,17% e Jenilson tem 3,67%. Já Michele e Alysson ficaram com 1,83% e 1,50%, respectivamente. Brancos e nulos marcou 1,83% e não sabe ou não responderam registrou 6,33%.

Já na simulação espontânea, onde nenhum nome é exposto ao eleitor, o nome do ex-prefeito da capital, Marcus Alexandre (Sem Partido) aparece liderando com 40,67%. Na segunda colocação aparece o atual prefeito da cidade, Tião Bocalom (Progressistas) com 7,50%, seguido pelo ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara com 3,33% e o deputado estadual Emerson Jarude (MDB) com 3,17%. O ex-deputado Jenilson Leite (PSB) registrou 1,33%, seguido pela deputada Michele Melo (PDT) com 1%. O atual secretário de governo, Alysson Bestene, marcou apenas 0,33% e outros candidatos registraram 0,17%. Branco e nulos marcaram 1,83% e não sabem ou não responderam registraram 40,67%.

Já com relação à rejeição, onde o eleitor opina sobre em quem ele não votaria de jeito nenhum, 43,50% dos entrevistados citaram Bocalom, 9,83% escolheram Michele, 8,83% opinaram em Alysson e 7,67% falaram em Marcus. Minoru, Jarude e Jenilson registraram 5,83%, 4,67% e 3,67%, respectivamente, sobre rejeição. Não sabem ou não responderam marcou 16%.

A pesquisa ouviu 600 pessoas em Rio Branco entre os dias 16 e 18 de maio e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%.